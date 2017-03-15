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15 آذار 2017
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نقيب الفنانين السوريين يمنع سيرين عبدالنور من دخول سوريا.. ماذا قال؟

publishing date: 15/03/2017 09:10:40
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نقيب الفنانين السوريين يمنع سيرين عبدالنور من دخول سوريا.. ماذا قال؟
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بات خبر منع نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان الممثلة سيرين عبد النور المسلسل من دخول سوريا مؤكّداً، وانطلقت حملة دعم عبر تويتر تحت وسم #متضامن_مع_سيرين_عبد_النور.

في التفاصيل، أعادت سيرين عبدالنور نشر تغريدة كتبتها الصحافية إيمان ابراهيم عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر وجاء فيها "اليوم صار فينا نقول انو سيرين عبد النور ممنوعة رسمياً تفوت على سوريا". وتابعت في تغريدة ثانية "اتصلت بنقيب الفنانين السوريين زهير رمضان وخبرني انو اللي بيغلط بحق الشام لازم يعتذر".

ورغم ما يُشاع أن قرار منع سيرين من دخول سوريا سببه حلقة تلفزيونيّة سبق أن قدّمتها من مخيمات اللاجئين السوريين، يبدو أن التذرّع بالأمور السياسية لم يقنع كلّ من شاهد الحلقة المذكورة.

ويبدو أن رواية برنامج ET بالعربي الّتي انتشرت منذ الأسبوع هي الأقرب إلى الواقع وفق عدّة مصادر موثوقة وتقول أن القرار قد أتُخذ بعد شكوى تقدّم بها بعض الممثلين السوريين لزهير رمضان مطالبين بأحقيّة الممثلين المقيمين في سوريا بالعمل في الدراما الّتي ستصوّر هناك.

 
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