اجتماع في السراي لبحث موضوع النازحين السوريين

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النازحين السوريين، في حضور نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني والوزراء: مروان حمادة، علي حسن خليل، نهاد المشنوق، ميشال فرعون، بيار أبي عاصي، رائد خوري ومعين المرعبي ومستشار الرئيس الحريري لشؤون النازحين الدكتور نديم الملا.

وخصص الاجتماع لإعداد مسودة ورقة سياسة الحكومة تجاه موضوع النازحين السوريين.