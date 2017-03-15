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بالصور: أنجلينا جولي أستاذة في الجامعة... كما لم تروها من قبل!

publishing date: 15/03/2017 09:30:17
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بالصور: أنجلينا جولي أستاذة في الجامعة... كما لم تروها من قبل!
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قرّرت الممثلة العالمية أنجلينا جولي خوض تجربة جديدة إذ بدأت تُحاضر في كليّة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ويومها الدراسي الأول كان أمس الثلاثاء 14 آذار/مارس.

وتهدف المحاضرات التي ستلقيها جولي للتلاميذ على تطوير استراتيجيات ملائمة في مجال حقوق الإنسان و تحقيق العدالة وتعزيز مشاركة النساء في المناطق المتضررة من النزاعات في العالم.
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وستتمكن انجلينا من خلال هذا النشاط أن تجري أبحاثًا عن موضوع تعزيز مشاركة المرأة في المجال الإقتصادي والإجتماعي والسياسي والأمني.

وصرّحت جولي في مقابلة لها قبل بدء المحاضرة أنها تشعر بالتوتر، كما تمنّت أن تؤدي المهمة على أكمل وجه واصفة الأمر بالمهم جدًا بالنسبة إليها.

وبعد انتهاء الحصة، نشر التلاميذ صورًا جمعتهم بجولي على حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي معبرين عن فرحتهم وواصفين محاضرة جولي بال"رائعة".

وبدت جولي متألقة في يومها الأول كأستاذة زائرة وارتدت فستانا باللون الأسود ومعطفاً طويلاً.
 
Humanitarian work: Angelina accepted the new role of professor in practice for Women, Peace and Security last year
 
'Amazing': Angelina's presence at LSE went down very well on Tuesday
 
High praise: Students from the lecture were full of high praise for the actress on social media after the lecture
 
Excited: The star said that she felt 'butterflies'​​
 
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