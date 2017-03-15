3 أنواع من الخضار لا تقوموا بشرائها إلاّ مثلّجة

تفضّل الكثير من السيدات اللجوء إلى الخضار الطازجة عند الطهي بدلاً من شراء أكياس الخضار المثلجة.



ولكن أوضحت دراسات متعددة أن للخضارالمثلجة فوائد كثيرة لأنها لا تخسر العناصر الغذائية التي تحتوي عليها، وهذه هي أفضل 3 أنواع من الخضار لشرائها مثلجة:

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- حبوب البازلاء: تسهّل البازلاء المثلجة عملية الطهي لأن إضافتها إلى جميع الأطباق يستغرق ثوان قليلة. وتحفظ البازلاء المجلّدة طعمها اللذيذ كما أن وقت طهيها في الماء المغلي لا يتعدى الدقيقة الواحدة.



- قلوب الأرضي شوكي (الخرشوف): تحصل السيدة على قلوب الأرضي شوكي بطريقة سهلة من دون إضاعة الوقت في محاولة إزالتها من الأرضي شوكي الطازج.