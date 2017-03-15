4 خطوات بسيطة للتمييز بين شاحن الهاتف الأصلي والمزيّف قبل شرائه!

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يعاني الناس في يومنا هذا من مشكلة تقليد منتجات أهم العلامات التجارية في العالم، إذ إنهم غير قادرين على التفرقة بين البضاعة الأصلية وتلك التقليديّة.ومن أهم المنتجات التي يقع الإنسان في حيرة حيالها، هي شاحن الهاتف، إذ إن التقدّم التكنولوجي اليوم يحتم عليه استخدام الهواتف الذكية أكثر، ما يتسبب في بعض الأحيان باحتراق الشاحن.من هذا المنطلق، قام موقع Bright Side، بعرض بعض النصائح التي يجب على الإنسان أن يأخذها بعين الاعتبار عندما يريد شراء شاحن، بهدف الحصول على المنتج الأصلي.-المواد المستخدمة في تصنيع الشاحن: تلعب جودة المواد المستخدمة، سواء أكانت البلاستيك أو المطاط أو حتى الألومينيوم، دوراً كبيراً في تحديد نوعية المنتج المستهلك. ويجب التنويه الى أن الماركات الشهيرة تستخدم أفضل أنواع المواد. لذلك على المرء أن يتفحّص جودة الشاحن، أي عليه أن يرى ما إذا كان فيه أي عيوب ناتجة عن استخدام المواد الرخيصة، قبل شرائه.-الخط الذي كُتب فيه إسم الماركة: من الضروري أن يلقي المرء نظرة على طريقة كتابة أو رسم شعار الماركة على المنتج. يجب أن تكون الرموز مكتوبة بطريقة سلسة، مقروءة وغير قابلة للزوال. إن الشواحن المزيّفة تواجه مشكلة على صعيد طريقة كتابة إسم الماركة.-الشاحن: من المهم أن تتحققوا من الشاحن قبل شرائه، إذ إنه يجب أن يكون مصنوعاً بطريقة تتكيّف مع بلدك، فعلى سبيل المثال لا يجب عليك شراء محوّل أو شاحن منفصل لاستخدام الشاحن الذي اشتريته. إن الشواحن الأصلية تحتوي على طبقات لوصل القطع البلاستيكية ولكن لا يجب أن تكون مصنوعة من ألوان مختلفة.-الأسلاك والمقابس: إن نوعية الأسلاك هي واحدة من أكثر الإشارات التي تدل على نوعية المنتج. ويلعب لون وحجم الأسلاك والمقابس دوراً مهماً في التفرقة بين المنتجات الأصلية وتلك المزيّفة.