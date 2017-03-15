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علوم وتكنولوجيا
15 آذار 2017
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خدمة مدفوعة من واتساب ستُفرح أصحاب الشركات!

publishing date: 15/03/2017 10:09:32
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خدمة مدفوعة من واتساب ستُفرح أصحاب الشركات!
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كشفت وكالة رويترز أنّ شركة واتساب الأميركيّة تعمل منذ فترة على تطوير خدمة تُوفّر للشركات التواصل المباشر مع عملائها عن طريق التطبيق.
ولا تزال الشركة حالياً في فترةٍ تجريبيّة للخدمة الجديدة بالتعاون مع Y Combinator التي ترعى عدداً من الشركات الناشئة وذلك لمعرفة كيفيّة زيادة المبيعات والعائدات نتيجة هذه الخدمة.
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ونتيجة لهذا الأمر، ستفرض شركة واتساب رسوماً ماديّة شهريّة أو سنويّة على الشركات من أجل استخدام هذه الميزة. وستُمكّن هذه الخدمة الشركات من التواصل مباشرة مع زبائنهما لإعلامهم بجديدها.
بالمقابل، قدّمت شركة فايسبوك خدمة شبيهة، لتطوير التواصل بين الشركات والزبائن، ما أدى إلى بناء علاقات جديدة بينها.
 
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