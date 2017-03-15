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15 آذار 2017
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مقتل شرطي سعودي باطلاق نار في القطيف

publishing date: 15/03/2017 10:37:01
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مقتل شرطي سعودي باطلاق نار في القطيف
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اعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل جندي في عملية اطلاق نار في القطيف في شرق المملكة، في ثاني حادث من نوعه في غضون عشرة ايام.

 وأوضح المتحدث باسم الوزارة انه "عند الساعة السابعة والنصف من مساء الثلاثاء اشتبهت دورية أمن بإحدى السيارات قرب مستشفى القطيف".

واضاف انه "عند مبادرة قائد الدورية الجندي أول فهد قاعد الرويلي باعتراضها بادر من فيها بإطلاق النار مما نتج عنه استشهاده فيما تمكن زميل الشهيد في الموقع من إعطاب سيارة الجناة".

واشار الى ان المهاجمين ترجلوا من السيارة "وهم يطلقون النار بشكل عشوائي غير مكترثين بسلامة الموجودين والمارة"، وقاموا بالاستيلاء "تحت تهديد السلاح على سيارة طبيب كان بداخلها مع زوجته بمواقف المستشفى".

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