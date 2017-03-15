قانون أميركي جديد يفرض غرامات على الرجال الذين يمارسون العادة السرية!

اقترحت النائب الأميركية عن الحزب الديمقراطي في ولاية تكساس جيسيكا فارار مشروع قانون ينص على فرض غرامة مالية قدرها 100 دولار على كل رجل يمارس العادة السرية خارج الإطار الطبي.



وتقدمت فارار بهذا القانون لتسلّط الضوء على القوانين الطبية المجحفة بحق المرأة في ولايتها وبخاصة القوانين المتعلقة بالإجهاض.

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وينص القانون المقترح أيضًا على انتظار فترة 24 ساعة في حال أراد الرجل شراء حبوب الفياغرا او إجراء فحوص وإجراءات طبية تتعلق بالنسل.



ويشترط القانون على أن تتم عملية القذف فقط في إطار علاقة جنسية أو في المراكز الطبية وإلا سيعتبر العمل ضد طفل لم يولد وسيتوجب بالتالي على الرجل تسديد الغرامة المالية.



وقالت فارار في مقابلة لها إن الكثير من الناس سيعتقدون أن مشروع القانون الذي تقدمت به مضحكًا لكنها مصرة على تسليط الضوء على العقبات التي تتعرض لها السيدات في ولاية تكساس فيما يتعلق بحصولهن على خدمات الرعاية الصحية.



يذكر أن فارار تتخذ على عاتقها في إطار مزاولة مهنتها المدافعة عن حقوق السيدات في ولايتها.