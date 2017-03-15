شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 16 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
الاخبار من عندك
17:30
الاخبار من عندك
القائمة
غرائب وطرائف
15 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

قانون أميركي جديد يفرض غرامات على الرجال الذين يمارسون العادة السرية!

publishing date: 15/03/2017 10:50:39
episodes
قانون أميركي جديد يفرض غرامات على الرجال الذين يمارسون العادة السرية!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
اقترحت النائب الأميركية عن الحزب الديمقراطي في ولاية تكساس جيسيكا فارار مشروع قانون ينص على فرض غرامة مالية قدرها 100 دولار على كل رجل يمارس العادة السرية خارج الإطار الطبي.

وتقدمت فارار بهذا القانون لتسلّط الضوء على القوانين الطبية المجحفة بحق المرأة في ولايتها وبخاصة القوانين المتعلقة بالإجهاض.
الإعلان


وينص القانون المقترح أيضًا على انتظار فترة 24 ساعة في حال أراد الرجل شراء حبوب الفياغرا او إجراء فحوص وإجراءات طبية تتعلق بالنسل.

ويشترط القانون على أن تتم عملية القذف فقط في إطار علاقة جنسية أو في المراكز الطبية وإلا سيعتبر العمل ضد طفل لم يولد وسيتوجب بالتالي على الرجل تسديد الغرامة المالية.

وقالت فارار في مقابلة لها إن الكثير من الناس سيعتقدون أن مشروع القانون الذي تقدمت به مضحكًا لكنها مصرة على تسليط الضوء على العقبات التي تتعرض لها السيدات في ولاية تكساس فيما يتعلق بحصولهن على خدمات الرعاية الصحية.

يذكر أن فارار تتخذ على عاتقها في إطار مزاولة مهنتها المدافعة عن حقوق السيدات في ولايتها.
 
state-representative-jessica-farrar-texas.jpg
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact