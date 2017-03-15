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15 آذار 2017
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شركة يابانية تسمح للزبائن بتوظيف أصدقاء لهم!

publishing date: 15/03/2017 11:10:13
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شركة يابانية تسمح للزبائن بتوظيف أصدقاء لهم!
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تقدّم شركة " Family Romance " اليابانية خدمة تتيح للزبائن اختيار أصدقاء وهميين لالتقاط صور السيلفي معهم ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي مقابل دفع مبلغ من المال.

ويتقاضى كل "صديق" ما يقارب 73 دولار أميركي كأجر ساعتين للخروج مع الزبون وحضور حفلات الزفاف وأعياد الميلاد معه، كما بإمكان الزبون اختيار أكثر من شخص واحد أي مجموعة أصدقاء.
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وتهدف هذه الخدمة إلى زيادة شعبية الأشخاص الذين يختارونها كما تساعدهم في الحصول على عدد كبير من "اللايكات" على الصور التي ينشرونها على صفحاتهم على مواقع فايسبوك وتويتر وانستاغرام.

ويتمكن الزبائن من اختيار الصديق وفق معايير محددة مثل الجنس والعمر، كما بإمكانهم اختيار الأصدقاء عبر مشاهدة صور لهم على موقع الشركة الإلكتروني.

وكتب بعض الأشخاص تعليقات على موقع الشركة أخبروا خلالها عن تجاربهم الإيجابية مع الأصدقاء الذين اختاروهم عبر هذه الشركة.
 
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