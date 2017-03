الإعلان

التُقط فيديو للأمير البريطاني وليام وهو يرقص في ملهى Farinet الليلي في منتجع Verbier السويسري.وقد ظهر الأمير في الفيديو وهو يرقص على أنغام أغنية 'I Got 5 On It' الأميركيّة بطريقة عفوية اعتبرها البعض أنّها كـ"رقصة الآباء" في حفلات الزفاف.يُشار إلى أنّ الفيديو انتشر عبر مواقع الأخبار العالمية وحتى المواقع الأميركيّة.واللافت أنّ الموسيقي في الملهى وفرقته Cardboard Foxes نشروا صورة عبر فيسبوك وتويتر حين غمر الأمير وليام الدي جاي.إليكم الفيديو: