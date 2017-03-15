شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 16 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
الاخبار من عندك
17:30
الاخبار من عندك
القائمة
منوعات
15 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

هل تذكرون أسمن امرأة في العالم؟ خضعت لجراحة ناجحة وهكذا أصبحت!

publishing date: 15/03/2017 11:39:36
episodes
هل تذكرون أسمن امرأة في العالم؟ خضعت لجراحة ناجحة وهكذا أصبحت!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
المصرية إيمان عبد العاطي التي وصفت بأنها أسمن امرأة في العالم، لم تعد كذلك.
فبعدما تم نقلها إلى مستشفى في مومباي لتلقي العلاج في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، خسرت إيمان نحو 95 كيلوغرامًا من وزنها. فتمكنت لأول مرة من تحريك بعض أطرافها.
ويذكر أن وزن إيمان قبل التدخل الطبي لإنقاذها من سمنتها المفرطة كان يقترب من 500 كيلوغرام ولم تخرج من منزلها لمدّة 25 عاما.
الإعلان

ويعتقد طبيبها أنّها تعاني الوذمة اللمفية وَهو تجمُع غير طبيعي لسائل غني بالبروتين في النسيج الخلالي للأطراف بسبب انسداد أو تمزق في الأوعية الليمفاوية، ما يؤدي إلى عدم القدرة على تصريف الليمف وتورم الأنسجة الرخوة.
وخضعت ايمان في السابع من آذار لعمليّة استئصال المعدة، تكللت بالنجاح.
 
 
​​
المصدر
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact