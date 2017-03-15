هل تذكرون أسمن امرأة في العالم؟ خضعت لجراحة ناجحة وهكذا أصبحت!

المصرية إيمان عبد العاطي التي وصفت بأنها أسمن امرأة في العالم، لم تعد كذلك.

فبعدما تم نقلها إلى مستشفى في مومباي لتلقي العلاج في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، خسرت إيمان نحو 95 كيلوغرامًا من وزنها. فتمكنت لأول مرة من تحريك بعض أطرافها.

ويذكر أن وزن إيمان قبل التدخل الطبي لإنقاذها من سمنتها المفرطة كان يقترب من 500 كيلوغرام ولم تخرج من منزلها لمدّة 25 عاما.

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ويعتقد طبيبها أنّها تعاني الوذمة اللمفية وَهو تجمُع غير طبيعي لسائل غني بالبروتين في النسيج الخلالي للأطراف بسبب انسداد أو تمزق في الأوعية الليمفاوية، ما يؤدي إلى عدم القدرة على تصريف الليمف وتورم الأنسجة الرخوة.

وخضعت ايمان في السابع من آذار لعمليّة استئصال المعدة، تكللت بالنجاح.