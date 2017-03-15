ابقار هولندا...ضحية الازمة الهولندية التركية

طالت الأزمة بين هولندا وتركيا الابقار الهولندية، فقد امر اتحاد اللحوم الحمراء التركي باعادة شحنة من الماشية الهولندية، مؤكدا أنه لم يعد راغبا في هذه الابقار.

وأعلن رئيس الاتحاد التركي لمصدري اللحوم الحمراء بولنت تونج أن الشحنة التي تتضمن 40 بقرة من نوع هولشتيان الشهيرة اعيدت إلى هولندا.

وقال في حديث لوكالة "الاناضول": "في المستقبل لا نريد منتجات حيوانية من هولندا.وقد قمنا بتحميل هذه الدفعة الأولى من أبقار هولشتاين وسنعيدها".

وأضاف أن على تركيا أن تبدأ التركيز على تربية الأبقار الخاصة بها مؤكدا "لدينا فصائل جيدة خاصة بنا".