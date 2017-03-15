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15 آذار 2017
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فريق برشلونة قد يتخلى عن هذا اللاعب لتمويل عقد ميسي... وهذه قيمته!

publishing date: 15/03/2017 11:48:46
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فريق برشلونة قد يتخلى عن هذا اللاعب لتمويل عقد ميسي... وهذه قيمته!
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 قد يتخلّى نادي برشلونة الإسباني عن لاعب خط الوسط التركي أردا توران  لتوفير الموارد المالية اللازمة لإكمال تجديد عقد نجمه ليونيل ميسي، الذي ينتهي في صيف عام 2018.

 
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ويطلب ميسي مبلغًا يفوق الـ37 مليون دولار سنويًا ليجدد عقده مع النادي الكتالوني ويربط مستقبله به.

 

وكان روبرت فرنانديز، المدير الرياضي لبرشلونة، قد حاول تهدئة روع المعجبين في شهر كانون الثاني/يناير الماضي قائلًا إنّ المفاوضات بين اللاعب الأرجنتيني والنادي الإسباني على الطريق الصحيح.

 
 
 
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