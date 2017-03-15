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15 آذار 2017
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لوفتهانزا وطياروها يتوصلون الى اتفاق حتى العام 2022

publishing date: 15/03/2017 11:58:27
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لوفتهانزا وطياروها يتوصلون الى اتفاق حتى العام 2022
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اعلنت شركة لوفتهانزا الجوية الالمانية ونقابة الطيارين التوصل الى اتفاق شامل حتى العام 2022 ما يتيح انهاء الخلاف المستمر منذ سنوات.

وينص الاتفاق الذي لا يزال مبدئيا، على زيادة رواتب طياري شركات لوفتهانزا ولوفتهانزا كارغو (شحن) وجرمان وينغز، الذين يناهز عددهم 5400، 4.11% بالاجمال طوال فترة تمتد حتى حزيران 2022.

الى ذلك، تضاف علاوة تشمل راتب شهر و24 يوما. بالمقابل، يوافق الطيارون على رفع تدريجي لسن التقاعد المبكر، وعلى شكل اخر من اشكال المساهمة في صندوق التقاعد.

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