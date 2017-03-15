أرامكو ستستأنف الشحنات البترولية لمصر

اعلنت وزارة البترول المصرية أن شركة النفط السعودية الحكومية أرامكو ستستأنف توريد المنتجات البترولية إلى مصر بعد خمسة أشهر من توقفها بشكل مفاجئ.

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ولفتت الوزارة في بيان الى أنه "يجري حاليا تحديد البرامج الزمنية لاستقبال الشحنات تباعا."وأضافت أن تعليق الشحنات في تشرين الأول كان لظروف تجارية خاصة بأرامكو "في ظل المتغيرات التي شهدتها أسعار البترول العالمية في الأسواق خلال الفترة الماضية وقيام السعودية بتخفيض في مستوى إنتاجها من البترول وتزامن ذلك مع أعمال خاصة بالصيانة الدورية لمعامل التكرير."وتضمن برنامج مساعدات سعودية لمصر توريد 700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريا لمدة خمس سنوات.