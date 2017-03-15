شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 16 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
الاخبار من عندك
17:30
الاخبار من عندك
القائمة
أخبار دولية
15 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

أرامكو ستستأنف الشحنات البترولية لمصر

publishing date: 15/03/2017 12:17:41
episodes
أرامكو ستستأنف الشحنات البترولية لمصر
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
 اعلنت وزارة البترول المصرية أن شركة النفط السعودية الحكومية أرامكو ستستأنف توريد المنتجات البترولية إلى مصر بعد خمسة أشهر من توقفها بشكل مفاجئ.

ولفتت الوزارة في بيان الى أنه "يجري حاليا تحديد البرامج الزمنية لاستقبال الشحنات تباعا."

وأضافت أن تعليق الشحنات في تشرين الأول كان لظروف تجارية خاصة بأرامكو "في ظل المتغيرات التي شهدتها أسعار البترول العالمية في الأسواق خلال الفترة الماضية وقيام السعودية بتخفيض في مستوى إنتاجها من البترول وتزامن ذلك مع أعمال خاصة بالصيانة الدورية لمعامل التكرير."
الإعلان


وتضمن برنامج مساعدات سعودية لمصر توريد 700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريا لمدة خمس سنوات.
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact