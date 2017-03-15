خرافات وحقائق عن زيت الزيتون يجب أن تعرفها

نعلم أغلبيتنا أنّ لزيت الزيتون فوائد صحيّة مختلفة، لكن ثمة عدد من الخرافات لتي يُصدقها البعض عن زيت الزيتون وعدد من الحقائق عنه غير المعروفة، سنعرضها في ما يلي:

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خرافة: العلامات التجاريّة لزيت الزيتون تتشابه

تتغيّر جودة زيت الزيتون بحسب علامته التجاريّة. وللأسف، بعض الزيوت التي تصنّف على أنّها 100 في المئة زيت زيتون قد تحتوي على زيوت أخرى تكون أقل كلفة، وذلك لخفض ثمنها.

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حقيقية: يُنصح بشراء زيت الزيتون المعبّأ في زجاجات داكنة اللون

وذلك لأنّ الضوء يعمل على تدمير الخصائص الأكثر ضعفًا فيه، فإنّ بائع زيت الزيتون الأصلي لن يضعه في زجاجات شفافة.

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حقيقة: يجب ألا تستخدموا زيت الزيتون للطبخ بحرارة مرتفعة

ينصح باستخدام زيت الزيتون للسلطات الباردة وللطبخ بحرارة منخفضة أو متوسطة.

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خرافة: يعتبر زيت الزيتون من الدهون الصحيّة، وبالتالي يمكنكم استهلاكه بكميّات كبيرة

يصنف زيت الزيتون على أنّه نوع من الدهون غير المشبعة. ويمكنه أيضًا أن يرفع مستويات الكوليسترول في الدم. هذا وتحتوي ملعقة واحدة من زيت الزيتون على 120 سعرة حراريّة.