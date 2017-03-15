السجن 3 سنوات لصحافي أردني في الإمارات

حكمت محكمة في أبوظبي بسجن الصحافي الأردني تيسير النجار ثلاث سنوات بسبب تعليقات كتبها على فيسبوك واعتبرت مهينة لرموز دولة الإمارات.

وأعلنت نقابة الصحافيين الأردنيين ان الصحافي أثار توقيفه في الإمارات العام 2015 موجة من الانتقادات من منظمات حقوقية.

فيما اكتفت وكالة الانباء الإماراتية بالاعلان ان حكما صدر بحق مواطن أردني بالسجن ثلاث سنوات ودفع غرامة 500 ألف درهم (128 ألف يورو) وإبعاده ومصادرة الاجهزة المستخدمة وإغلاق حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ"تهمة إهانة رموز الدولة".

واوقف النجار العام 2015 ووجهت اليه تهمة انتهاك القانون المتعلق بالجرائم الالكترونية لانتقاده موقف عدة دول منها الامارات من الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة في 2014.