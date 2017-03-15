ماذا حصل على طريق بكفيا – بحرصاف؟

اقدم 3 أشخاص بتاريخ 13آذار في بكفيا - طريق بحرصاف على محاولة خطف السوري م. ع.( مواليد 1994)، الذي كان على متن سيارة نوع "ب أم"، ويعمل في مجال ايجاد فرص عمل، بعدما اعترضا طريقه على متن سيارة نوع "غولف" دون لوحات، غير انه تمكن من الهرب منهما، مما دفع احدهما الى اطلاق عيارين ناريين في الهواء، في حين كان شخصان اخران يقومان بمراقبة العملية.

وصودف وجود احد ضباط المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في المنطقة، فتمكن بمؤازرة دورية من شعبة المعلومات واخرى من فصيلة بكفيا من توقيف اللبناني م. ز. (مواليد عام 1991)

وضبط بحوزة الموقوف مسدس حربي، وتم حجز السيارة، كما تبين انه من اصحاب السوابق.

بالتحقيق معه من قبل فصيلة بكفيا في وحدة الدرك الاقليمي، اعترف بما نسب اليه بالاشتراك مع 4 اشخاص، تم توقيف اثنين منهم، وهما م. م. (مواليد عام 1986) و ش. م. (مواليد عام 1985) وهما لبنانيان.

والعمل جار لتوقيف الآخرين، وقد اعترف الاول انه اقدم على هذه العملية بهدف استرجاع مبلغ مالي كان قد دفعه ل (م.ع.).

وأحيل الموقوفان مع المضبوط والسيارة الى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص.