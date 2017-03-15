كيف رد الإتحاد اللبناني لكرة السلة على الإتهامات ؟

لقد اصرّ الاتحاد طوال الفترة الماضية على عدم الانزلاق الى السجالات والردود المقابلة على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ، وذلك من باب المسؤولية ولكونه يقف على مسافة واحدة من جميع الاندية المنتسبة اليه ، ولأنّ همّه الاساسي هو انجاح رياضة كرة السلة ، والسهر على حسن إدارتها وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف والمساواة ، وعملاً بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء . لكن يبدو أن البعض استغلّ رحابة صدر الإتحاد ، واسلوبه المحترف في الادارة ، ليشنّ عليه حملات عشوائية جائرة ، جعلت من اللازم توضيح بعض المسائل ، منعاً من تضليل الرأي العام الرياضي بشكل عام ، والسلوي بشكل خاص . لا سيّما ان البعض سمح لنفسه مؤخّراً بتحميل الاتحاد مسؤولية إصابة لاعب المنتخب اللبناني النجم وائل عرقجي الذي نتمنّى له الشفاء العاجل من الإصابة التي تعرّض لها خلال مباراة فريقه الأخيرة مع فريق المتحّد .

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فتوضيحاً للمغالطات المتعمّدة التي وردت في الحملات المغرضة المذكورة ، يهمّ الإتحاد أن يدلي بما يلي :

1-إن لجنة المسابقات هي المعنيّة بتنظيم البطولات وتحديد مواعيد المباريات وذلك بالتنسيق مع شركة NEWLOOK SPORTS S.A.R.L. ، عملاً بدفتر الشروط والإتفاقية الموقّعة مع الشركة المذكورة من قبل الهيئة الإدارية السابقة للإتحاد .

2-إن لجنة المسابقات المذكورة منتخبة من قبل الهيئة الإدارية أصولاً ، وهي مرؤوسة من نائب الرئيس السيد إدوار ابو زخم وعضوية محاسب الإتحاد السيد روجيه عشقوتي وعضو الإتحاد السيد محمد تمام بارودي .

3-ان النادي الرياضي – بيروت أكّد مشاركته في بطولة غرب آسيا لأندية الرجال بتاريخ 7/2/2017 تبعاً لمراسلة خطية مبلّغة من النادي إلى الإتحاد .

4-إن مباراة النادي الرياضي – بيروت والمتّحد مقرّرة ومحدّد موعدها من قبل لجنة المسابقات بعد التنسيق مع شركة NEWLOOK SPORTS S.A.R.L. ، ومبلّغة من الناديين المذكورين والأندية كافة ضمن جدول واحد منذ تاريخ 21/2/2017 .

5-لقد عقدت الهيئة الإدارية للإتحاد جلستين متتاليتين بعد تاريخ تحديد المباراة المذكورة دون أن يثير أي عضو أو نادٍ طلب تأجيلها على الإطلاق .

6-ورد الى الإتحاد قبل موعد المباراة بأيام قليلة طلب تأجيل هذه المباراة من النادي الرياضي – بيروت ، فأحيل الطلب أصولاً إلى لجنة المسابقات التي لم تتمكّن من التوصل الى تحديد موعد محدّد للتأجيل بعد التواصل مع ناديي المتّحد والرياضي – بيروت ومع شركة NEWLOOK SPORTS S.A.R.L. . كما أن أكثر من نادٍ أصرّوا على الإتحاد طالبين منه شفهياً وخطياً عدم إجراء تعديلات على جدول المباريات ، خاصة أن البطولة تعطّلت إلى حدّ بعيد على أثر مشاركة عدد من النوادي في بطولة دبي الودّية ، ومن ضمنها النادي الرياضي – بيروت .

7-كما أنه من الجدير ذكره ، أنه قبيل سفر المنتخب اللبناني إلى الأردن للمشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات ، تمنّى مدير المنتخبات السيد ياسر الحاج توقيف البطولة وتأجيل مبارياتها لأسبوع واحد ، فلاقى طلبه رفضاً من عدد من ممثلي الأندية ، بمن فيهم السيد جارودي .

8-ومن جهة أخرى ، ودحضاً للزعم بأن ثمة عدم مساواة في تحديد مواعيد مباريات نادي الحكمة والرياضي اللذين يشاركان في بطولة غرب آسيا للأندية ، فلا بدّ من التذكير بأن موعد مباراة ناديي الحكمة والتضامن محدد نهار الأحد المقبل ، أي في النهار التالي لوصول نادي الحكمة من الأردن . وبالتالي إن أي حديث عن تفضيل نادٍ على آخر يكون مستوجب الإهمال جملةً وتفصيلاً .

9-إن عضو الإتحاد السيد محمد تمام جارودي هو عضو في لجنة المسابقات ، وعضو في اللجنة المركزية لبطولة آسيا ، فأي حديث عن تهميش لدوره أو لمكانة النادي الرياضي – بيروت العريق ، عارٍ عن الصحة . أما اعتبار مناصب معيّنة في الإتحاد كأنها حقوق مكتسبة للبعض ، فهو أمر خطير ولا يعكس أي إيمان بعمل المؤسسات والإتحادات بالطرق الديمقراطية العصرية والسليمة ، خاصة أن نائب الرئيس السيد سليم فوال لاعب سابق محترف في رياضة كرة السلة ، وشخص مشهود له بنزاهته ومصداقيته واحترافه في العمل . وهي وقائع لولاها لما حاز على النسبة الأكبر من أصوات الجمعية العمومية خلال الإنتخابات الأخيرة . وبالتالي ليس جائزاً على الإطلاق الإنتقاص من مكانته في تولي مركز نيابة رئاسة الإتحاد ، من خلال حجج واهية لا تنطلي على أحد . كما أنه كان من الأجدر بالسيد جارودي عدم توجيه الإتهامات غير المحقّة بحق إتحاد هو عضو في هيئته الإدارية !!

10- أخيراً ، يتمنّى الإتحاد لناديي الرياضي والحكمة كل التوفيق والنجاح في بطولة غرب آسيا التي يرفعان فيها العلم اللبناني . كما ونأمل عدم تكرار هذا الأسلوب الإفترائي بحقّ الإتحاد ، بل التحلّي بروح المسؤولية وبالأخلاق الرياضية لما فيه من خير ومصلحة رياضة كرة السلة وجمهورها الممتد على مساحة الوطن .