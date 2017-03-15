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15 آذار 2017
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احذروا... كاميرا مخبأة في الصراف الآلي ترصد كلمة المرور!

publishing date: 15/03/2017 13:41:28
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احذروا... كاميرا مخبأة في الصراف الآلي ترصد كلمة المرور!
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قد تظنون أنّ الصراف الآلى الموجود في الصورة أعلاه آلة عادية، لكنّه يضم كاميرا صغيرة تكاد لا تراها العين المجرّدة يستخدمها المحتالون ليسرقوا رقم مرور حاملي البطاقات المصرفيّة.

 
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وتُخبأ الكاميرا وراء حفرة صغيرة جدًا لترصد كلمات السرّ التي يُدخلها حاملو البطاقات قبل إجراء عملياتهم الماليّة.

 

ونشرت الشرطة مجموعة من الصور بعدما وجدت الجهاز داخل صراف آلي في لندن.

 
 
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