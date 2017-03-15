احذروا... كاميرا مخبأة في الصراف الآلي ترصد كلمة المرور!

قد تظنون أنّ الصراف الآلى الموجود في الصورة أعلاه آلة عادية، لكنّه يضم كاميرا صغيرة تكاد لا تراها العين المجرّدة يستخدمها المحتالون ليسرقوا رقم مرور حاملي البطاقات المصرفيّة.

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وتُخبأ الكاميرا وراء حفرة صغيرة جدًا لترصد كلمات السرّ التي يُدخلها حاملو البطاقات قبل إجراء عملياتهم الماليّة.

ونشرت الشرطة مجموعة من الصور بعدما وجدت الجهاز داخل صراف آلي في لندن.

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