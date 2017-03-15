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15 آذار 2017
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القوات الروسية والاميركية على مقربة من بعضها في منبج

publishing date: 15/03/2017 14:41:15
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القوات الروسية والاميركية على مقربة من بعضها في منبج
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أعلن مسؤول أميركي أن القوات الأميركية والروسية تتواجد في مدينة منبج شمال سوريا وتستطيع أن ترى بعضها البعض في المدينة التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية. 

 واعلن المتحدث باسم الجيش الاميركي الكولونيل جون دوريان للصحافيين أن قوات البلدين "تستطيع أن تراقب تحركات بعضها". 
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ودخلت عشرات من القوات الاميركية الخاصة مدينة منبج في وقت سابق من هذا الشهر في عملية "طمأنة وردع" وسار خلالها الجنود الاميركيون وسط المدينة في قوافل ترفع العلم الأميركي رغم أنهم كانوا يحرصون في السابق على عدم تسليط الضوء على تواجدهم. 

ويخلق تواجدهم منطقة عازلة نوعا ما بين القوات الكردية السورية والقوات التركية التي ترغب في دخول المدينة، وقال البنتاغون أنه يريد من كل الأطراف التركيز على القتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية في المنطقة وليس ضد بعضهم البعض. 
 
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