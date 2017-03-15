العاهل المغربي يعفي عبد الإله بن كيران من رئاسة الوزراء

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اعلن الديوان الملكي المغربي ان الملك محمد السادس قرر تعيين "شخصية سياسية اخرى من حزب العدالة والتنمية" في منصب رئيس الوزراء بعدما فشل رئيس الوزراء المكلف عبد الاله بن كيران في تشكيل حكومة بعد خمسة اشهر على فوز حزبه بالانتخابات.وقال الديوان الملكي في بيان ان الملك "أخذ علما بأن المشاورات التي قام بها السيد رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم، عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها لذلك قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية، مضيفا ان الملك "سيستقبل في القريب العاجل، هذه الشخصية، وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة".