كنعان لـ"النهار": الاصلاح المالي ضرورة مع السلسلة

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أكد رئيس لجنة المال النيابية النائب ابرهيم كنعان لـ"النهار" أن معظم البنود المتعلقة بالسلسلة نوقشت مراراً وأقرتها الكتل نفسها في الهيئة العامة واللجان ولا يجوز تاليا اضاعة الوقت بنقاشات مستفيضة.
ولفت الى ان الدين العام والعجز المتنامي هما اللذان يطغيان على السلسلة ومكوناتها الادراية والعسكرية والتربوية وليس العكس وتتحمل السلطة السياسية المسؤولية.
وشدد على ان الاصلاح المالي يشكل ضرورة بالتلازم مع السلسلة.