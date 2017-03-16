أسرار الصحف 16-03-2017

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*قال أحد المطارنة إن طريقة التعيين في إحدى المؤسسات الرسمية تحرم طائفة دون أخرى دورها في الاختيار أو التزكية، فيما سيسمي الآخرون الأسماء من حصصهم.*يفتح الخلاف الذي حصل في سد البوشرية ملف أصحاب المولدات وعجز البلديات والمؤسسات الرسمية عن ضبطهم في السعر وفي التصرف مع الناس.*تبيّن أن أحد الموقوفين اللبنانيين في الخارج اعتقل لاتهامه بتهريب أموال لمصلحة أحد الأحزاب منذ العام 2003.*بدا أن المسؤول عن الموقع الالكتروني لرئيس تيار سياسي ينفّذ سياسته الخاصة من دون الرجوع الى صاحبه.* يقال إنّ مرجعاً مصرفياً كبيراً استغرب ما تردّد عن احتمال فرض عقوبات مالية أميركية جديدة على لبنان مذكّراً بالرسالة الإيجابية التي نقلها السيناتور بوب كوركر جونيور إلى جمعية المصارف في شباط الفائت.*أوقف وزير سيادي مرسوماً يتضمن تعيين 55 ناجحاً في مباراة أجراها، مجلس الخدمة، لعلة فقدان النصاب الطائفي؟!*مهّد حزب بارز لمواقفه من قانون الانتخابات، بسرد سلسلة مآخذ تجمع بين "الفيتوات وتغذية الحس الطائفي".*يردّد وزير من 14 آذار أمام زواره وبصورة دائمة أن التجربة برهنت له يوماً بعد يوم أنه كان في موقفه من استحقاق جرى قبل أشهر!*وجّه مرجع غير مدني "تحذيراً" شديد اللهجة الى مسؤول فلسطيني بأن عواقب أي "تهوُّر" مِن قِبَل بعض "المحميِّين" في أحد المخيمات ستكون "وخيمة".*يستعدّ تيار سياسي كبير الى إعداد مشروع تغيير عدد كبير في صفوف مرشحيه للإنتخابات النيابية المقبلة.*أبلغ سفير دولة كبرى إلى رئيس حكومة سابق إنزعاج مجموعة دول من أحد الوزراء السياديّين.*أكد نائب سابق أمام عدد من الصحافيين أمس أنّ هناك فرقاء سياسيين لا يبدون أيّ إيجابية تجاه أيّ طرح جديد لقانون الانتخاب، اعتقاداً منهم أنّ الرفض الدائم سيوصل الجميع إلى الحائط المسدود، وبالتالي الاضطرار للعودة إلى القانون النافذ الستين منعاً للفراغ أو التمديد السياسي، طالما أنّ التمديد التقني لن يحصل إلا إذا تمّ التوصّل إلى قانون انتخابي جديد…!