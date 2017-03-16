مواقف تصعد في مواجهة الضرائب ومواقف تحذر من تطيير الجلسة

رفع نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الجلسة التشريعية الى موعد يحدده الرئيس نبيه بري، بسبب عدم اكتمال النصاب، إذ حضر فقط 60 نائبا.

ولفت مكاري الى ان بري يرغب في عقد جلسة الاربعاء او الخميس المقبل بانتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارة ليوم واحد الى مصر.

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وأعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق في حديث للـ LBCI انه من الصعب جدا إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، لافتا الى ان التأجيل سيكون تقنياً.

وكان قد اجتمع الحريري ومكاري ووزير المال علي حسن خليل والنائب ابراهيم كنعان والنائب جورج عدوان في مجلس النواب بعد ظهر اليوم، للبحث في موضوع السلسلة.

وكان قد أقر مجلس النواب في خلال الجلسة التشريعية التي استكملها صباح اليوم رفع الرسوم على المشروبات الروحية.

كما صادق على اقتراح النائب عاطف مجدلاني بوضع رسم 250 ليرة على علبة السجائر و250 ليرة على علبة التنباك و500 ليرة على السيجار.

وقد وافق 46 نائبا على الزيادة فيما اعترض 22 أبرزهم نواب أمل وحزب الله.

وفي مستهل الجلسة، أكد حسن خليل أن "سلسلة الرتب والرواتب ستقر وستكون خطوة على الطريق الصحيح"، وقال:"سنبقى ندعو الى العدالة الضريبية وعدم تحميل ذوي الدخل المحدود أعباء إضافية".

الى ذلك، علق رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان على الاعتراضات على مصادر تمويل السلسلة بالقول:"فليقل لنا من يعترض على الضرائب كيف سيموّل السلسلة الا اذا كان الهدف من الاعتراض ايقاف السلسلة".