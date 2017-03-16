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ميقاتي: السلسلة حق مشروع للموظف ولكن...

publishing date: 16/03/2017 06:11:17
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ميقاتي: السلسلة حق مشروع للموظف ولكن...
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رأى الرئيس نجيب ميقاتي أن "سلسلة الرتب والرواتب حق مشروع للموظف لكن مقاربتها الحالية تعني إعطاء الموظف حقه بيد  في الظاهر وأخذه منه مضاعفا بسبب سلة الضرائب".

ميقاتي لفت الى أنه "كان الاجدى ان يكون بت ملف السلسلة متوازيا مع الموازنة ضمن رؤية ضرائبية واحدة لا تنعكس سلبا على  جميع المواطنين من دون استثناء".

وأشار الى أنه "اذا كان المطلوب تحقيق ما يعتبره البعض انجازا لتوظيفه في السياسة ، فلن يطول الوقت حتى تعلو صرخات الناس من  ارتفاع الاسعار والتضخم".

واقترح رئيس الحكومة الاسبق "العودة الى دراسة ما كنا بدأناه في حكومتنا بشأن زيادة عامل الاستثمار افقيا للمباني الجديدة مما  يؤمن نسبة ايرادات جيدة".
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