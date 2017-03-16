سيرين عبدالنور تمنّت الصلاة في كنيسة الزيتون في دمشق.. ونجوم لبنان يقولون كلمتهم

لا يزال قرار المنع الصادر بحق النجمة سيرين عبد النور من تصوير مسلسل "قناديل العشاق" في العاصمة السورية دمشق يتفاعل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

أما سيرين عبدالنور فعلّقت برسالة محبة إلى دمشق الّتي تعرّضت لتفجيرات إنتحارية بالأمس فكتبت "عزيزتي دمشق.. لا تستحقين إيتها الرائعة أن يُسفك دم أبناءك المكللين بأوراق الغار ظلماً وعدواناً.. كنتُ أتمنى أن أكون اليوم حاضرة في مصيبتكِ أشعل شمعة في كنيسة الزيتون.. وأصلي من أجل أن يغمرك السلام". وختمت "لا تهتمي إيتها المنيعة.. ستبقين كما نعرفكِ.. جميلة رغم ما يطالكِ من إرهاب.. لنصلي جميعاً من أجل شهداء الشام".

وفي آخر تعليقٍ لها منذ ساعات قليلة، غرّدت سيرين عبدالنور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر بالقول " لا أخاف الشر لأنك أنت معي".

أمّا نجوم لبنان فشاركوا بالتغريدات المتضامنة مع سيرين عبدالنور، فكتبت الإعلامية ريما نجيم " متأكدة ان مثقفّي سوريا وكبارها من أهل الفن هم أيضاً متضامنين مع سوريا التي نعرفها لا ترضى بهكذا قرار عنصري لا يليق بها". وعلّق الممثل بيتر سمعان " اكيد متضامن مع سيرين عبد النور وللآخر.. ومفروض النقابة بلبنان تدخل! شفتو يا شباب انو معي حق".

وغرّدت الممثلة باميلا الكيك " رح إكتفي بكلمة عيب. التويتر ما بيسمحلي بـ ١٠.٠٠٠ حرف #متضامنة_مع_سيرين_عبدالنور".

كما كتبت الممثلة ورد الخال " اشتغلنا كتير بأعمال سورية وتجاربنا كانت اضافة للطرفين. بتأسف من العم يصير مع الزميلة سيرين عبدالنور شو ما كانت الأسباب! موقف مرفوض وبيعنينا كلنا".