بالصور: تغريدة هيفا وهبي الغاضبة.. لمن قالت "بتسووا سرمايتي؟"

منذ دقائق، غرّدت الفنانة هيفا وهبي عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة مثيرة للجدل بدت فيها غاضبة.

في التفاصيل، كتبت هيفا وهبي " انت وبكلتك بتسو سرمايتي!" حتى بدأت تنهال التعليقات المستغربة والمتسائلة من المقصود. فهل تكون هيفا وهبي فعلاً غاضبة أم تعرّض حسابها للقرصنة؟

ولم يكد يمر دقائق معدودة حتى عادت هيفا وحذفت التغريدة عن حسابها، لتنشر تغريدة أخرى جاء فيها " انت وبرنامجك و" بِكْلتِك" بتسووا سرمايتي! #بلا اصل #فاشله #خاينة".