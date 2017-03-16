شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 16 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
الاخبار من عندك
17:30
الاخبار من عندك
القائمة
منوعات
منذ 10 ساعات
 مشاركة
 مشاركة

جلسة تصوير انتهت بمأساة... وفاة عارضة أزياء حامل دهساً بالقطار

publishing date: 16/03/2017 07:47:48
episodes
جلسة تصوير انتهت بمأساة... وفاة عارضة أزياء حامل دهساً بالقطار
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
فقدت عارضة الأزياء الأميركية فريدزانيا طومبسون حياتها عندما علقت بين تقاطع لسكتين حديديتين عند الخضوع لجلسة تصوير في ولاية تكساس.

وعندما كانت طومبسون (19 سنة) تقف على تقاطع السكتين ليتم التقاط الصور لها، رأت قطارًا يقترب منها فهرعت للوقوف على السكة الثانية.
الإعلان


ولم تعلم طومبسون بقدوم قطار آخر من الجهة المعاكسة فعلقت بين السكتين المتوجهتين واحدة نحو الشرق والأخرى نحو الغرب.

وقال المتحدث باسم شركة "  Union Pacific" المسؤولة عن هذه السكة أن سائق القطار نبه طومبسون وفريقها بالإقتراب من خلال إطلاق بوق القطار وسارع إلى توقيف القطار بشكل طارئ.

ولم يتعرض المصور لأي ضرر جراء الحادثة في حين أعلن الأطباء وفاة فريدزانيا بعد نقلها إلى المستشفى.

وعلّقت الرحلات لمدة 5 ساعات ليتم التحقيق بالحادثة.

واجتمع أفراد عائلة فريدزانيا والأصدقاء في مكان وقوع الحادثة ليحتفلوا بعيد ميلادها  العشرين.

يذكر أن فريدزانيا كانت حامل من خطيبها الذي تقدم بعرض الزواج منها مؤخرًا.
 
Aspiring model: The 19-year-old was a student at Blinn College in Bryan, Texas, but she wanted to put her education on hold to pursue a modeling career
 
Thompson was struck near the intersection of Hollister and Lee Street in downtown Navasota
 
المصدر
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact