جلسة تصوير انتهت بمأساة... وفاة عارضة أزياء حامل دهساً بالقطار

فقدت عارضة الأزياء الأميركية فريدزانيا طومبسون حياتها عندما علقت بين تقاطع لسكتين حديديتين عند الخضوع لجلسة تصوير في ولاية تكساس.



وعندما كانت طومبسون (19 سنة) تقف على تقاطع السكتين ليتم التقاط الصور لها، رأت قطارًا يقترب منها فهرعت للوقوف على السكة الثانية.

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ولم تعلم طومبسون بقدوم قطار آخر من الجهة المعاكسة فعلقت بين السكتين المتوجهتين واحدة نحو الشرق والأخرى نحو الغرب.



وقال المتحدث باسم شركة " Union Pacific" المسؤولة عن هذه السكة أن سائق القطار نبه طومبسون وفريقها بالإقتراب من خلال إطلاق بوق القطار وسارع إلى توقيف القطار بشكل طارئ.



ولم يتعرض المصور لأي ضرر جراء الحادثة في حين أعلن الأطباء وفاة فريدزانيا بعد نقلها إلى المستشفى.



وعلّقت الرحلات لمدة 5 ساعات ليتم التحقيق بالحادثة.



واجتمع أفراد عائلة فريدزانيا والأصدقاء في مكان وقوع الحادثة ليحتفلوا بعيد ميلادها العشرين.



يذكر أن فريدزانيا كانت حامل من خطيبها الذي تقدم بعرض الزواج منها مؤخرًا.

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