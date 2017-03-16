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منذ 10 ساعات
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كيف تتخلصون نهائيًا من الإدمان على الشوكولاتة؟

publishing date: 16/03/2017 08:00:14
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كيف تتخلصون نهائيًا من الإدمان على الشوكولاتة؟
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أعلنت دراسة أجراها الباحثون في جامعة أديليد الأسترالية أنه بإمكان الأشخاص المدمنين على الشوكولاتة التحكم برغباتهم والتخلص من هذا الإدمان.

 
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وأوضحت عالمة النفس المسؤولة عن البحث صوفي شوماخر أن المشكلة الأكبر في هذا الموضوع هي مخيلة المدمنين البصرية.

 

وأجريت الدراسة على مجموعتين من الأشخاص، الأولى تتألف من 74 سيدة والثانية من 97 سيدة اخترن المشاركة بهدف توقيف رغباتهن الملحة لتناول الشوكولاتة.

 

وذكرت نتائج الدراسة أن اتّباع استراتيجية التخيّل الموجّه وهي كناية عن تخيّل صورًا لأشياء وأماكن معيّنة لها فعالية في توقيف الرغبة لتناول الشوكولاتة.

 

وقالت شوماخر إنه بإمكان المدمن مساعدة نفسه عبر العمل على صرف تركيزه وأفكاره إلى أمور وأفكار مختلفة مثل تخيل أنه يتنزه في غابة كبيرة.

 

كذلك، أضافت شوماخر أيضًا أنه من السهل توقيف الشعور بالرغبة في أولى مراحله.

 
 
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