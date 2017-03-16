تطبيق جديد من غوغل لمساعدة الأهل على التحكّم بأجهزة أطفالهم الذكية

أطلقت شركة غوغل تطبيقًا جديدًا يدعى "Family Link" يساعد الأهل على التحكم بطريقة استخدام أطفالهم للأجهزة الذكية الخاصة بهم.

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ويعطي التطبيق الجديد الذي يعمل على نظام أندرويد (إصدار 7 نوغا) تقارير أسبوعية وشهرية عن طريقة استخدام أطفالهم للأجهزة كما يخوّلهم تحديد أوقاتٍ محددة لاستخدامهم وحتى الأيام.

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كذلك، يحتوي هذا التطبيق على ميزة تسمح للأهل بإقفال أجهزة أطفالهم الذكية كما تمكنهم من معرفة موقع الجهاز.

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بالإضافة إلى ذلك، يستطيع الأهل من خلال هذا التطبيق منع أطفالهم من تحميل تطبيقات معيّنة كما يمكنهم إكتشاف ما هي التطبيقات الأكثر استخدامًا من قبل أطفالهم.

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وصمّم هذا التطبيق لأهل الأطفال الذين حصلوا للمرة الأولى على أجهزة ذكية، ويتم تشغيله من خلال إنشاء حساب غوغل للأطفال من خلاله ومن ثم تسجيل الدخول إلى جهاز الأطفال عبر استخدام هذا الحساب الجديد.