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بين حكم الجلد والسجن بسبب المثليّة.. عقوبات صادمة لأزواج فنانات عربيّات

publishing date: 16/03/2017 08:59:10
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بين حكم الجلد والسجن بسبب المثليّة.. عقوبات صادمة لأزواج فنانات عربيّات
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ترصد المواقع الإلكترونيّة أخبار الفنانات وأزواجهن ولا ينته الأمر عند الإنفصال بل يبقى طليق النجمة تحت الأضواء ويُزجّ إسم الفنانات في عناوين المقالات المرتبطة بأزواجهن السابقين.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، عاد إسم الممثلة المصريّة حنان الترك ليغزو مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية بعدما أصدرت المحكمة المصريّة قراراً بسجن طليقها رجل الأعمال المصري خالد خطاب لمدّة خمس سنوات بعدما ثبتت عليه تهمة إدارة وتحضير مكان لتعاطي الممنوعات مقابل ممارسة المثليّة الجنسيّة.
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كما ضجّت بالأمس معلومات غير مؤكّدة حتى الآن عن إلقاء السلطات السعوديّة القبض على عارض الازياء السعودي فيصل الفيصل بتهمة نشر فضائح بحق طليقته الفنانة مريم حسين وسوء استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي. وتابعت المعلومات أنه سيتم تمديد عقوبة سجن فيصل الفيصل وتنفيذ حكم الجلد به.
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