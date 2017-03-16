بالفيديو: موظف في مطعم للوجبات السريعة عرض نفسه للخطر لإنقاذ سيدة من الموت!

تمكّن الشاب بيدرو فيلايرا وهو موظف في ممر مطعم للوجبات السريعة في ميامي من إنقاذ سيدة وولديها من الموت بعدما فقدت وعيها وأزالت قدمها عن المكابح.

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وركنت الوالدة، وهي عنصر في الشرطة، سيارتها بالقرب من النافذة لتطلب وجبة فطور لها ولطفليها فلاحظ فيلايرا (22 عامًا) أمرًا غريبًا يحصل لأن السائقة كانت تجد صعوبة في التنفس.

وسرعان ما ابتعدت السيارة عن نافذة الممر وسمع أصوات صراخ الاطفال، فرأى بيدرو أن الوالدة قد أغمى عليها وقفز مسرعًا من النافذة وبدأ يركض كي يوقف السيارة.

ولحسن الحظ، ارتطمت السيارة برصيف مجاور وكان بيدرو قد طلب من الأطفال الإتصال بالإسعاف من داخل السيارة.

والتقطت كاميرات المراقبة عمل الشاب الشجاع وقال الأخير في مقابلة له إنه شعر بأن من واجبه التصرف بسرعة عندما رأى أن بإمكان الطفلان أن يفقدا والدتهما مشيرًا إلى أنه لم يفكر لثانية بسلامته الشخصية.

ونقلت الشرطية إلى المشفى لتلقّي العلاج بعدما وصف الأطباء حالتها بالحرجة.