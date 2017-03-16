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16 آذار 2017
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الملابس المثيرة تجعلك تبدين أكثر ذكاء!

publishing date: 16/03/2017 09:06:20
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الملابس المثيرة تجعلك تبدين أكثر ذكاء!
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ذكرت دراسة جددة أنّ السيدة التي تظهر في فستان ضيق أو تنورة قصيرة أو قميص مفتوح على منطقة الصدر تجعل الآخرين يتعاملون معها بجدية أكثر مقارنة مع السيدات الأخريات اللواتي يخترن الملابس المحتشمة.

 
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وقام الدكتور ألفريدو غايتان بالدراسة عبر عرض صور مختلفة للسيدة نفسها أمام مجموعة من التلاميذ معدل أعمارهم 21 عامًا.

 

وظهرت السيدة في مجموعة من الصور وهي ترتدي الثياب المثيرة مثل التنورة القصيرة بينما كانت محتشمة في الصور الأخرى.

 

وكشفت هذه الدراسة، خلافًا للدراسات السابقة التي تزعم ان الثياب المثيرة تدل على مستوى منخفض من الذكاء لدى النساء، أن السيدة التي تختار ملابس مثيرة تتمتع بذكاء عال ولديها ميزة الإخلاص.

 

وقال غايتان إن الأحكام السلبية لا تزال تطلق على النساء من خلال مظهرهن الخارجي لكننا بدأنا نشهد تغييرات بسيطة في هذه الإتجاهات السلبية.

 

أعلنت دراسة حديثة أجراها الباحثون في جامعة بيدفورشاير البريطانية أن ارتداء السيدات لملابس مثيرة تجعلهن يبدون أكثر ذكاء في أعين الآخرين.

 
 
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