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16 آذار 2017
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لماذا يزول الشعور بالتعب فور الخلود إلى النوم؟

publishing date: 16/03/2017 09:14:54
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لماذا يزول الشعور بالتعب فور الخلود إلى النوم؟
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نعاني من التعب والنعاس طوال اليوم ونحاول شتى الطرق للبقاء مستيقظين وحين نصل إلى الفراش، لا نستطيع النوم.

 
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أعلن أخصائي النوم الأميركي فيليب جيرمان في جامعة بينسيلفانيا أن هذه المشكلة التي يعاني منها الكثير من الناس  تسمّى التكيف مع الإستيقاظ.

 

وهذه المشكلة هي بالفعل اضطراب في كيفية إدراك العقل لبيئة نوم الشخص، وهو اضطراب في التفاعل مع الإستيقاظ ينشأ لأن الدماغ يتلقى إشارات للإستيقاظ بدلا من من النوم.

 

وكلما ازداد وجودنا داخل الفراش من دون النوم، يرتبط الفراش بالبقاء بحالة استيقاظ بالنسبة للدماغ.

 

وقال جيرمان إن هناك عدّة طرق للتخلص من هذه المشكلة من بينها عدم استخدام الهواتف الذكية في الفراش وعدم مشاهدة التلفزيون أيضًا، الإمتناع عن المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين او الكحول.

 

بالإضافة، يقترح جيرمان أن يتم الخلود إلى النوم والإستيقاظ في الوقت عينه كل يوم كما ينصح بممارسة التمارين الرياضية.

 
 
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