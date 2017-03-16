إردوغان: مارك روتي خسر صداقة تركيا... هولاند وميركل: تصريحات إردوغان "غير مقبولة"

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الخميس ان رئيس وزراء هولندا مارك روتي الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية في بلاده "خسر صداقة تركيا".

واضاف اردوغان في خطاب متوجها الى رئيس الوزراء الهولندي، "روتي، ربما حل حزبك في المرتبة الأولى في الانتخابات ولكن عليك أن تعرف أنك خسرت صداقة تركيا".

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واندلعت ازمة دبلوماسية بين انقرة ولاهاي بعد منع وزيرين تركيين من المشاركة في تجمعين مؤيدين لاردوغان في هولندا في اطار الحملة لاستفتاء حول توسيع صلاحياته الرئاسية في 16 نيسان.

مولود تشاووش: أوروبا مقبلة على "حروب دينية" رغم خسارة فيلدرز

رأى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن كل الأحزاب الهولندية التي نافست خيرت فيلدرز، السياسي الهولندي المناهض للإسلام، في الانتخابات الهولندية تشاركه آراءه وإن تلك الأفكار تدفع أوروبا نحو "حروب دينية" بغض النظر عن خسارته في الانتخابات.

وأضاف "لا فرق بين عقلية خيرت فيلدرز والديمقراطيين الاشتراكيين في هولندا. لديهم العقلية ذاتها... هذه العقلية تأخذ أوروبا نحو الهاوية. وقريبا ربما تندلع حروب دينية وستبدأ في أوروبا".

هولاند وميركل يعتبران تصريحات اردوغان حول النازية "غير مقبولة"

اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل الخميس تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي تحدث عن "ذهنية نازية" في المانيا وهولندا بأنها "غير مقبولة" وفق بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية.

وافاد البيان الصادر في اعقاب محادثة هاتفية بين هولاند وميركل ان "رئيس الجمهورية والمستشارة يعتبران غير مقبولة المقارنات مع النازية والتصريحات المعادية لالمانيا او دول أخرى أعضاء".



