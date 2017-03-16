حادثة غريبة على متن الطائرة... أحرقت وجهها بسبب سماعات الأذن

تعرّضت شابة لحروق في وجهها وعنقها ويديها عندما كانت على متن طائرة متجهة من بيجنغ في الصين إلى ميلبورن في أستراليا وذلك بسبب انفجار سماعات الأذن الخاصة بها

وبعد ساعتين تقريبًا على إقلاع الطائرة وعندما كانت نائمة وهي تستمع إلى الموسيقى، سمعت الشابة دوي انفجار من ثم بدأت تشعر بأن وجهها يحترق لتكتشف بعد ذلك أن سماعات الأذن الخاصة بها والتي تعمل على البطاريات تشتعل.

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وبسبب الهلع، أمسكت الشابة وجهها مما أدى إلى التفاف السماعات حول عنقها قبل أن ترميها على الأرض.

وفورًا، هرع طاقم الطائرة لمساعدة الشابة وقامول فورًا برش الماء على السماعات حتى تنطفئ النيران.

وأعلن مكتب سلامة النقل الأسترالي في تقرير أنه من المرجح أن تكون بطاريات السماعات السبب وراء اشتعالها.

وذكر التقرير أن الإنفجار كان قويًا مما أدى إلى التصاق السماعات على أرضية الطائرة.

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