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علوم وتكنولوجيا
16 آذار 2017
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سامسونغ تتخلّى عن إحدى أهمّ مميّزاتها في أجهزتها الجديدة

publishing date: 16/03/2017 11:03:10
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سامسونغ تتخلّى عن إحدى أهمّ مميّزاتها في أجهزتها الجديدة
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جديد شركة سامسونغ هو أنّها ستتخلّى في أجهزتها القادمة عن ميزة قراءة بصمة الاصبع، فالشركة تعمل على إيجاد ميزات بديلة مثل التعرّف على الوجوه ومسح قزحية العين.
وقرّر موظفو هذه الشركة التخلّي عن هذه التقنية من بعد نقاش لأنّها أصبحت قديمة بالنسبة إلى باقي تقنيات الأمن المعتمدة في الأجهزة.
لكن سامسونغ لم تحدّد موعد إلغاء هذه الميزة، علمًا أنّها بدأت تعمل على تقنيات جديدة وبديلة. وبيّنت إحدى التقارير أنّ هذه الشركة غيّرت مكان مستشعر قراءة البصمة إلى الجهة الخلفية وذلك في أجهزتها الجديدة غالاكسي اس 8 وغالاكسي اس8 بلاس. وهذا ما يدلّ على أنّ سامسونغ ستتخلّى عن هذه الميزة شيئًا فشيئًا.
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وبيّن تقرير آخر أنّ الشركة قامت بتغيير هذه التقنية لتشجّع المستخدمين على استعمال تقنيات الأمان البديلة، كتقنية التعرّف على الوجوه.
وأكّد أحد مسؤولي سامسونغ بتصريحات لجريدة "ذا إنفستور" الكورية الجنوبية، على كفاءة وتطور تقنيات الأمن الجديدة في هاتفها المستقبلي غالاكسي اس 8. كما بيّن هذا المسؤول أنّ الهاتف سيتميز بتقنية أمنية تحقّق من شخصية مالك الهاتف بدقة وسرعة.
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