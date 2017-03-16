تظاهرات ضد زيادة الضرائب

تظاهر عدد من الناشطين في المجتمع المدني مع شباب من حزب الكتائب والاحرار في ساحة رياض الصلح رفضا لزيادة الضرائب.

وشاركت السيدة جويس الجميل في الاعتصام قائلة:" وجودي هنا هو للوقوف الى جانب الشعب اللبناني الذي يطالب بحقوقه ويرفض زيادة الضرائب". الإعلان



كما اعتصم أكثر من 100 ضابط متقاعد من الأسلاك العسكرية قرب حديقة سمير قصير في وسط بيروت للمطالبة بـ"رفع الظلم" عنهم في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب.

وفي طرابلس، اعتصمت الهيئات المحلية في ساحة عبد الحميد كرامي رفضا للضرائب والرسوم. ورفع المعتصمون الاعلام والشعارات المنددة بما وصفته "قرارات مصادرة الرغيف".

ونفذ شباب "التنظيم الشعبي الناصري" اعتصاما في ساحة النجمة في صيدا، رفضا لفرض الضرائب العشوائية على الشعب.