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16 آذار 2017
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غرق سفينة شحن تركية قبالة ليبيا

publishing date: 16/03/2017 11:29:35
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غرق سفينة شحن تركية قبالة ليبيا
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اعلن فقدان سبعة من أفراد طاقم سفينة شحن تركية وانقاذ ستة آخرين اثر غرق السفينة قبالة ليبيا، بحسب المتحدث باسم البحرية الليبية اللواء ايوب قاسم.

وأوضح قاسم ان "طاقم السفينة يتكون من 13 بحارا من جنسية تركية. تم انقاذ ستة منهم وعملية البحث والانقاذ مستمرة عن بقية أفراد الطاقم المفقودين وعددهم سبعة".

 واضاف ان "حالة البحر المضطربة تعرقل أعمال البحث."

ولفت الى ان "السفينة كانت قادمة من تركيا في إتجاه مصراتة، وهي تحمل شحنة غبار الرخام  وسبب الغرق ربما يعود إضافة لسوء الأحوال الجوية إلى قدم السفينة حيث يرجع تاريخ صنعها الى 1979".

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