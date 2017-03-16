انتبه من الكلاب اذا....

الكلاب قد تخدع البشر في بعض الحالات وبالأخص إذا كان الأمر متعلقا بالطعام. هذا ما خلصت اليه الباحثة في سلوك الكلاب، ماريان هيبرلين، من جامعة زيوريخ.

وأظهرت نتائج الأبحاث أن بمقدور الكلاب تحديد هوية الأشخاص المرجح أن يقدموا لها بعض الطعام، وبمقدورها إظهار مرونة رائعة على صعيد السلوكيات، فضلاً عن أنها لا تتمسك بقاعدة صارمة، بل إنها تفكر في الوقت نفسه بشأن الخيارات والاحتمالات المتاحة بالنسبة لها.

كما أضافت الباحثة ماريان أن الكلاب تتميز بتلك القدرات والمهارات على الصعيد الإدراكي عكس الحيوانات الأخرى، كالقردة، التي غالباً ما تحتاج للتكرار عشرات المرات كي تتعلم الدروس نفسها في النهاية.