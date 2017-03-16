شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
السبت 18 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
10:00
نهاركم سعيد
القائمة
زاوية المراسلين
16 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

انتبه من الكلاب اذا....

publishing date: 16/03/2017 13:31:51
episodes
انتبه من الكلاب اذا....
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

 

الكلاب قد تخدع البشر في بعض الحالات وبالأخص إذا كان الأمر متعلقا بالطعام. هذا ما خلصت اليه الباحثة في سلوك الكلاب، ماريان هيبرلين، من جامعة زيوريخ.

 وأظهرت نتائج الأبحاث أن بمقدور الكلاب تحديد هوية الأشخاص المرجح أن يقدموا لها بعض الطعام، وبمقدورها إظهار مرونة رائعة على صعيد السلوكيات، فضلاً عن أنها لا تتمسك بقاعدة صارمة، بل إنها تفكر في الوقت نفسه بشأن الخيارات والاحتمالات المتاحة بالنسبة لها.

كما أضافت الباحثة ماريان أن الكلاب تتميز بتلك القدرات والمهارات على الصعيد الإدراكي عكس الحيوانات الأخرى، كالقردة، التي غالباً ما تحتاج للتكرار عشرات المرات كي تتعلم الدروس نفسها في النهاية.

الإعلان

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact