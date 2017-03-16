نقابتا محامي بيروت وطرابلس اعلنتا استمرار الإمتناع عن حضور الجلسات

اعلنت نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس "استمرار المحامين الإمتناع عن حضور الجلسات أمام المحاكم ليومي الجمعة والسبت المقبلين في 17 و18 الحالي".

وأكدت النقابتان "تمسكهما بدورهما الوطني المتمثل بصون المبادئ القانونية الأساسية وبالإستقرار القانوني وبالمساواة بين المواطنين وأمام الأعباء العامة".

ودعت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب أجمعين، للأخذ بالملاحظات المبدئية، التي عرضها نقيب المحامين في بيروت اليوم، والعمل على "إلغاء النصوص المخالفة الواردة في مشروعي قانوني سلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة وملاحقهما.