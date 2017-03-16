خوري للـLBCI: اي مواطن يصرف مليون و700 الف لا تطاله الـ TVA

أكد وزير الثقافة غطاس خوري ان اي مواطن يصرف مليون و700 الف ليرة لبنانية لا تطاله الـ TVA، وقال:"لا نريد اقرار السلسلة بدون تأمين المداخيل "

ولفت خوري في برنامج "كلام الناس" على الـLBCI الى ان ضريبة الـTVA هي الضريبة الوحيدة المحقة وهي لا تطال الكتب المدرسية ولا السلع الغذائية الاساسية

وأشار الى ان حكومة الرئيس تمام سلام لم تتمكن من اقرار السلسلة وقبلها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أما اليوم وقد وصلت لحكومة الرئيس سعد الحريري فهي ستقر بالتأكيد لانه ملتزم باقرارها.

وشدد على ان الاجواء يجب ان تكون مرتاحة في لبنان لان التوتر لا ينفع.

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وعن القمة العربية، رأى خوري ان اصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على اصطحاب رئيس الحكومة سعد الحريري معه الى القمة العربية هو اصرار منه لايجاد قاعدة مشتركة مع الدول العربية. وأضاف ان لبنان مع التضامن العربي في اي موضوع يطرح في القمة.

وعلم برنامج كلام الناس ان وزير الخارجية جبران باسيل التقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بطلب من الحريري.