شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
السبت 18 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
10:00
نهاركم سعيد
القائمة
أخبار محلية
16 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

خوري للـLBCI: اي مواطن يصرف مليون و700 الف لا تطاله الـ TVA

publishing date: 16/03/2017 15:55:23
episodes
خوري للـLBCI: اي مواطن يصرف مليون و700 الف لا تطاله الـ TVA
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
 

أكد وزير الثقافة غطاس خوري ان اي مواطن يصرف مليون و700 الف ليرة لبنانية لا تطاله الـ TVA، وقال:"لا نريد اقرار السلسلة بدون تأمين المداخيل "

ولفت خوري في برنامج "كلام الناس" على الـLBCI  الى ان ضريبة الـTVA هي الضريبة الوحيدة المحقة وهي لا تطال الكتب المدرسية ولا السلع الغذائية الاساسية

وأشار الى ان حكومة الرئيس تمام سلام لم تتمكن من اقرار السلسلة وقبلها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أما اليوم وقد وصلت لحكومة الرئيس سعد الحريري فهي ستقر بالتأكيد لانه ملتزم باقرارها.

وشدد على ان الاجواء يجب ان تكون مرتاحة في لبنان لان التوتر لا ينفع.

 
الإعلان

وعن القمة العربية، رأى خوري ان اصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على اصطحاب رئيس الحكومة سعد الحريري معه الى القمة العربية هو اصرار منه لايجاد قاعدة مشتركة مع الدول العربية. وأضاف ان لبنان مع التضامن العربي في اي موضوع يطرح في القمة.

  

وعلم برنامج كلام الناس ان وزير الخارجية جبران باسيل التقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بطلب من الحريري. 
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact