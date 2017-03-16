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16 آذار 2017
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مالطا تضبط شحنة مخدرات كبيرة على سفينة متجهة إلى إسبانيا

publishing date: 16/03/2017 17:41:11
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مالطا تضبط شحنة مخدرات كبيرة على سفينة متجهة إلى إسبانيا
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أعلن مسؤولون ان مفتشي الجمارك في مالطا ضبطوا أكثر من 300 كيلوغرام من الكوكايين تقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو على سفينة حاويات متجهة من الإكوادور إلى إسبانيا.

وأشاد رئيس الوزراء جوزيف موسكات بعملية الضبط بوصفها الأكبر في تاريخ الجزيرة.

وأوضحت إدارة الجمارك إنها اكتشفت الكوكايين الذي كان معبأ في حقائب سوداء صغيرة في حاوية كان من المفترض إنها تنقل الأناناس المعلب.

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