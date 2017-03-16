كولتارد يزور حلبة باكو ... والخطأ ممنوع !!

أكد سائق الفورمولا 1 السابق الإسكتلندي دايفيد كولتارد أن سائقي الفئة الملكة سيواجهون تحديات أكبر من ذي قبل في حلبة مدينة باكو بعد التغييرات التقنية الكبيرة في سيارات البطولة لموسم 2017. وسيقود السائقون سيارات فورمولا 1 جديدة أسرع بكثير من سابقاتها هذه السنة، ويرى كولتارد أن التحديات ستكون أصعب من ذي قبل أمام السائقين، بعد زيارته للعاصمة الأذرية للاضطلاع عن كثب على حلبة مدينة باكو، وهي الحلبة الأحدث على روزنامة البطولة.

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وتتحضر حلبة مدينة باكو لاستضافة عالم الفورمولا 1 للعام الثاني على التوالي في جائزة أذربيجان الكبرى بين 23 و25 تموز الصيف المقبل. واستهل كولتارد، الذي شارك في الفورمولا 1 خلال 15 موسماَ متتالياً بين 1994 و2008، زيارته إلى باكو بجولة حول الشوارع التي تجوبها سيارات الفئة الملكة، حيث عاين بعض معالمها المميزة، التي شكّلت تحدياً كبيراً للسائقين الصيف الماضي.

كما استغل كولتارد مشواره حول الحلبة ليعود بالذاكرة إلى السباق الأول في حلبة الشوارع الأسرع في العالم، ورؤية تفاصيل العمل اليومي على تجهيز المسار، الذي يسير وفق الجدول الزمني المحدد لنهاية الأسبوع المرتقبة في حزيران المقبل.

متحدثاً أمام عدد من وسائل الإعلام، التي حضرت لمواكبة زيارته إلى حلبة مدينة باكو، قال كولتارد: "أنا سعيد جداً بزيارة باكو ورؤية هذا الاندماج الفريد بين التاريخ والحداثة والتنوّع في الثقافات المختلطة بين الشرق والغرب. وأشعر بثقة عارمة أن سباق الصيف المقبل سيكون حتى أفضل من العام الماضي". وتابع: "ستشكل المنعطفات المتتالية والضيقة تحدياً أكبر من ذي قبل. لدينا سيارات فورمولا 1 أسرع وأكبر وأعرض، وهذا من شأنه أن يضع عبئاً إضافياً على السائقين والمهندسين لتفادي أية أخطاء غالباً ما تكون مكلفة". وأكمل: "هذه حلبة شوارع والخطأ ممنوع فيها كما رأينا العام الماضي مع لويس هاميلتون، لذا أعتقد أننا سنرى مزيداً من الأحداث والإثارة هذه السنة. أنتظر بفارغ الصبر عودة الفورمولا 1 إلى هنا هذا الصيف".