تحد جديد للسائق روني كنعان

سيشارك السائق روني كنعان بموسم 2017 من بطولة لبنان للراليات وبطولة لبنان لتسلق الهضبة بسيارة ميتسوبيشي إيفو 10 سبق أن قادها السائق جوزيف هندي.

كنعان اختار المشاركة تحت إشراف Kazan Performance Tuning التي يقودها المخضرم والبطل اللبناني في عالم الراليات فيليب قازان.

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ويتضمن الموسم 4 راليات هي رالي الربيع الذي ينطلق في 2 نيسان المقبل بنسخته ال33، رالي الأرز ، رالي جزين ورالي لبنان الدولي، الذي يُقسم إلى قسمين على صعيد البطولة المحلية، إضافةً إلى 3 جولات لتسلق الهضبة سيتم تحديد أماكنها في وقت لاحق.