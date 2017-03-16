عودة السائق نيكولاس اميوني !

عاد السائق الشاب اللبناني نيكولاس اميوني للمشاركة في بطولة لبنان للراليات بعد غياب عنها دام عامين.

وسيكون اميوني جاهزا للمشاركة بسيارته الميتسوبيشي ايفو ١٠ من المجموعة "ن" من تجهيز موتورتيون في رالي الربيع بداية نيسان المقبل وسيعود للجلوس بالمقعد الساخن الى جانب اميوني الملاح ايلي مسلم ، الذي بدأ اميوني مسيرته معه في البطولة وتضيف عودة اميوني، وهو حامل لقب رالي لبنان عام ٢٠١٤ ووصيف البطل عام ٢٠١٥، الى البطولة نكهة خاصة.

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ويعتبر اميوني واحدا من ابرز المرشحين للفوز بلقب البطولة لسيارات المجموعة "ن" بعد ان سبق له وان حمل لقب بطولة لبنان للراليات وبطولة لبنان لتسلق الهضبة.