شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
السبت 18 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
10:00
نهاركم سعيد
القائمة
أخبار محلية
16 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

الاعمال مستمرة بالإيدن باي رغم القرار القضائي

publishing date: 16/03/2017 18:27:39
episodes
الاعمال مستمرة بالإيدن باي رغم القرار القضائي
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

استؤنفت الأعمال بشمروع الإيدن باي على الرملة البيضا رغم قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ الرخصة.

وأعلنت المفكرة القانونية ان القوى الامنية تمتنع عن تنفيذ القرار القضائي، وانّ بعض الضباط لمحوا لتعرضهم لضغوطات من رؤسائهم للتغاضي عن هذه القضية.

 وحمّلت المفكّرة وزير الداخلية نهاد المشنوق المسؤولية المباشرة وطالبت "بوقف الأعمال فوراً احتراماً لما تبقى من هيبة دولة القانون."

الإعلان
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact