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اسرار الصحف 17-03-2017

publishing date: 17/03/2017 01:13:19
episodes
اسرار الصحف 17-03-2017
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النهار 


يشكو قضاة جبل لبنان من أوضاع مبنى قصر العدل في بعبدا وتدفّق مياه الأمطار إليه. 


تواجه الحكومة مشكلة إجراء انتخابات فرعية في كسروان وطرابلس إذا ما تمّ التمديد لمجلس النواب الحالي. 


يقول نائب سابق إن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بدا الأقل قدرة على التغيير بين كل المجالس الطائفية. 
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سأل خبير اقتصادي عن المبالغ التي تنفق في الوزارات على المستشارين الآتين من خارج الملاك الاداري. 


لم تعلن لجدنة مهرجانات جونيه عن مكان المهرجان بعد امتناع رئيس البلدية عن اعطائخا الاذن باستخدام ملعب فؤاد شهاب . 



المستقبل 


يقال 


إنّ ما يُعرف بـ"الدولة العميقة" في إيران بدأت تناقش بجدّية التحوُّل الأميركي الجديد مع إدارة دونالد ترامب إزاء الملفات الاقليمية وفي مقدّمها التوجّه الأميركي نحو تحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة. 



اللواء 


سحب من لقاء الكتل في الساعات الماضية أي كلام عن القوانين الانتخابية، لصالح ترتيبات ما يجري في ساحة النجمة.
يواجه مشروع مائي حيوي معارضة نيابية ومنطقية، نظراً لحجم الاستملاكات التي تترتب على تنفيذه.
تتهم قوى في السلطة سفارة دولة كبرى بتحريك الشارع، لأهداف تتخطى النقاشات الدائرة في مجلس النواب. 



الجمهورية 


طلب رئيس حزب من أنصاره عدم وجود أحد من أبناء طائفته في منزله يوم 19 آذار. 


تبيّن أن عملية أمنية جرت الأسبوع الماضي أتت نتيجة إكتشاف أحد العملاء بالصدفة. 


يدرس رئيس سابق فكرة تأليف تجمُّع وطني يطرح القضايا المصيرية من دون الإنخراط في العمل السياسي التقليدي ولكنه لا يلقى أي تأييد. 



البناء 


موظف رسمي سابق أقيل من منصبه ليُحال إلى القضاء للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه بالفساد وهدر المال العام بدا وحيداً في هذه المواجهة بعدما كان يحظى بغطاء كامل وتامّ من جانب فريق سياسي كبير، وكانت تقام له العراضات الوزارية والنيابية في كلّ منطقة يزورها بالرغم من كلّ الانتقادات التي تعرّض لها بسبب أدائه الوظيفي، ما دفع أحد السياسيين إلى التساؤل عن سبب رفع فريقه الغطاء عنه؟ وهل هذا الفريق متورّط أيضاً بما هو منسوب إلى الموظف المذكور؟
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