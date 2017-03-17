ميركل لا تنوي تبادل الاستفزازات مع تركيا

استبعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تبادل الاستفزازات مع تركيا بعدما انتقد الرئيس رجب طيب إردوغان بشدة الحظر على مؤتمرات للدعاية السياسية كان من المقرر أن يشارك فيها وزراء أتراك في ألمانيا وهولندا.



واعتبرت ميركل لصحيفة زاربروكر تساي تونج إن اتهام إردوغان لها هذا الأسبوع بأنها تدعم إرهابيين من حزب العمال الكردستاني سخيف.

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وتزايدت انتقادات إردوغان للبلدين ضمن مسعى للحصول على تأييد المغتربين الأتراك لاستفتاء يهدف إلى توسيع صلاحياته. ونتيجة لذلك توترت العلاقات بين أنقرة والعاصمتين الأوروبيتين اللتين تشعران بالقلق إزاء ما تعتبرانه اتجاها متزايدا للحكم السلطوي ونبرة تنطوي على إساءة من جانب تركيا.